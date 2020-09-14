Tuba Büyüküstün: Ben de aşkı çok seviyorum

Tuba Büyüküstün: Ben de aşkı çok seviyorum

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram’da eski futbolcu Ali Güneş’i takip etmeye başladı. Güneş de, oyuncunun köpeğiyle yaptığı paylaşımına “Yakışıklı korsan” diye yorum yaptı.

İkili arasında çıkan aşk iddialarına ise Tuba Büyüküstün’den açıklama geldi:

* Hepimiz aşkı çok seviyoruz, biliyorum. İki insan birbirlerini sevsinler, aşık olsunlar, el ele çıkıp dolaşsınlar, onlara bakalım, içimiz mutlulukla dolsun. Bayılıyoruz.

* Ben de aşkı çok seviyorum. Ama aşk dediğimiz şey ya da bir ilişki, iki insan aynı yerde bulunduğunda oturup sohbet ettiğinde ya da birbirlerini sosyal medyadan takip ettiğinde olmuyor değil mi?

* Sosyal medya takibini aşka yormak çok romantik bir bakış açısının ürünü.