Tuba Büyüküstün: Çocuklarım bana sarılmak istediğinde…

Büyüküstün, YouTube kanalından Türkçe ve İngilizce sohbet gerçekleştirdi. Corona virüsü nedeniyle günlerini evinde geçiren Büyüküstün, pek çok farklı ülkeden yayının izleyen ve kendisine sorular yönelten takipçilerine içtenlikle yanıt verdi.

İşte Büyüküstün'ün kendisine yöneltilen sorulara verdiği dikkat çekici yanıtlar:

* Salgın bittikten sonra dışarıda kimsenin olmadığı bir yere gitmek istiyorum.

* Çocuklarımla temas kurmak durumundayım. Çocuklarım gelip bana sarılmak istediklerinde onlardan uzak duramam.

* Zumba dansını çok seviyorum. Salon sporlarından sıkılıyorum.

“KAŞLARIMI BİR SÜREDİR ALMIYORUM”

* Yüzümde henüz estetik yok. Kaşlarımı bir süredir almıyorum.

*Aşçılık konusunda kendime güveniyorum. Dün yemeğim yandığı için yayından kalkmak zorunda kaldım. Kızlarıma “Yemek yandı” dedim ona rağmen beğendiler. Demek ki iyi bir aşçıyım.

“DİZİLERDEKİ KADAR DUYGUSALIM”

* Oyuncu olmasaydım tasarımcı olurdum.

* Sergi açmayı düşünüyorum. Yaptığım resimler var.

* Dizilerdeki kadar duygusalım.

* Senaryo yazmaya 2011 yılında başladım. İki tane yarım senaryom var ama tamamlamadım. Yazdığım senaryolardan birini bir gün tamamlarsam onun yönetmenliğini üstlenmek çok istiyorum.

“BİR BÜYÜK OYUNCULUK BİR DE YAPMACIK OYUNCULUK VARDIR”

* Oyunculukla ilgili benim için iki çok önemli cümle var. Biri “Türkan Şoray neden Türkan Şoray oldu biliyor musun? Çünkü kameranın ne zaman nereden onu gördüğünü hep biliyordu” demişti bir yönetmenim. İkincisi “Tuba, bir büyük oyunculuk bir de yapmacık oyunculuk vardır. Bir de doğal oyunculuk vardır. Sen hangisi olmak istiyorsun?” Bu ikisi benim oyunculukla ilgili algımı açtı.