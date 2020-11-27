Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

2017'de aşk yaşamaya başladığı işletmeci Umut Evirgen'den temmuzda ayrılan Tuba Büyüküstün'ün kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Büyüküstün'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Uzun yıllar aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen’le karantina sürecinde yollarını ayıran Tuba Büyüküstün’ün kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Tuba Büyüküstün, konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Biliyorum, bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, ‘ilişki’ diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz… Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yalıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım.”

Bugüne kadar Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Melisa Döngel ve Simay Barlas’la aşk yaşayan 29 yaşındaki Ekin Mert Daymaz ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.