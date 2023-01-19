Tuba Büyüküstün geçmişi andı: Yaş 22…
Oyuncu Tuba Büyüküstün, 18 sene önce rol aldığı diziden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
‘Kara Para Aşk’, ‘Gönülçelen’ ve ‘Zeytin Ağacı’ gibi yapımlarla tanınan oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.
Büyüküstün, 2005 yılında yayınlanan Çağan Irmak imzalı ‘Çemberimde Gül Oya’ dizisinden bir karesini “Yaş 22” notuyla paylaştı.
Dizide ‘Zarife’ karakterini canlandıran 40 yaşındaki oyuncunun paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok ilgi gördü.
“20’LERİM ÇOK SIKI ÇALIŞARAK GEÇTİ”
Tuba Büyüküstün, daha önce yaptığı bir açıklamada “20'lerim çok sıkı çalışarak geçti. 30’larım çocuklarımla geçti. 40’larımı heyecanla bekliyorum” demişti.