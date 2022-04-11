Tuba Büyüküstün kafaları karıştırdı

Oyuncu Tuba Büyüküstün önceki gün günlüğünden parçalar paylaştı. Sayfada "Sevgilim, nasıl özlemişim oranda buranda olayı. Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim" diyordu. Bu sözlerin üstündeki 27 Ocak 2019 tarihi dikkat çekti. Tuba Büyüküstün o dönem işletmeci Umut Evirgen ile beraberdi.

Sozcu.com.tr

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Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık ilişkisini 2020’de bitiren ve uzun süredir kimseyle görüntülenmeyen Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

“SEVGİLİM, NASIL ÖZLEMİŞİM”

Büyüküstün önceki gün Instagram hesabından günlüğünden parçalar paylaştı. 27 Ocak 2019 tarihli sayfada ise şu sözler yazıyordu:

“Sevgilim, nasıl özlemişim oranda buranda olmayı. Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan. Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda. Sokaklarında dolaşırken çıkartıyorum üzerimdekileri bir bir. Üşümekten kormadan. Aslında ne çok korkarım üşümekten bilirsin. Üst üste giyinirim kışın, kat kat… Ama bugün hafif yağmurlu soğuğunda, sokaklarında adım attıkça tek tek terk ediyorum katlarımı.”

Tuba Büyüküstün o tarihte Umut Evirgen ile beraberdi.

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