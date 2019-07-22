Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen çiftinden ayrılık iddialarına yanıt

Ayrıldıkları iddia edilen Tuba Büyüküsütün, Umut Evirgen çifti, önceki gün Emirgan'daki La Boom'dan çıkarken görüntülendi. Ayrılık iddialarının aksi yönünde görüntü veren ikilinin keyifleri yerindeydi. Bronz teniyle dikkat çeken Büyüküstün, sevgilisini aracına uğurladıktan sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı. İspanya tatili sonrası İstanbul'a geldiğini söyleyen oyuncu, “Çok güzel geçti tatilimiz” dedi. Önümüzdeki sene için dizi projelerinin olduğunu söyleyen Büyüküsütün, “Birkaç görüşme var ama şu an için net bir şey yok” açıklamasını yaptı.

MARA’DAN ÇOK ETKİLENMİŞ

Netflix için yaptığı 6 bölümlük belgesele değinen güzel oyuncu,”Dökü-drama denilen, hem belgesel hem drama içerikli bir şey çektik, gayet keyifli geçti. İyi bir şey olacağına inanıyorum. İstanbul'un fethi öncesi ve sonrası dönemini anlatan bir hikayede, Mara diye bir karakteri Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi olan bir rol üstlendim. Çok etkilendim. Tarihe ilgim de vardır, ama Mara'yı bilmiyordum ve gerçekten uzun zamandır ilk defa bu kadar bir karakterden etkilendim” ifadelerini kullandı.

Fatma Girik'in kendisini veliahtı olarak açıkladığı Büyüküsütün'e hatırlatılınca, “Çok gurur verici bir şey. Çok duygulandım çok gurur duydum. Onları izleyerek büyüdük ve tabi ki onlardan böyle şeyler duyunca başka bir şey oluyor” dedi.