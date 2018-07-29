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Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen’in samimi fotoğrafları, Büyüküstün’ün ailesini kızdırdı
Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen’in samimi fotoğrafları, Büyüküstün’ün ailesini kızdırdı
Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen’in, Bodrum’da bir plajda çekilen samimi fotoğrafları Büyüküstün'ün ailesini kızdırdı. Vatan'ın haberine göre Umut Evirgen, Büyüküstün'ün anne ve babası tarafından evin kapısından çevrildi.
Magazin 29 Temmuz 2018 - 13:02

6 yaşındaki ikiz kızlarıyla annesi Handan Büyüküstün’ün Bodrum'daki yazlığında tatil yapan Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz gün sevgilisi Umut Evirgen ile Türkbükü'nde bir plajda sarmaş dolaş objektiflere takılmıştı.

Evirgen'in Büyüküstün’ü öpücüklere boğduğu kareler, güzel oyuncunun annesi Handan Hanım ve babası Serdar Bey’i rahatsız etti.

İkilinin beraberliğine aralarındaki yaş farkı nedeniyle başından beri karşı çıktığı bilinen ailenin, görüntülerin medyada yer bulmasından sonra Evirgen'i Bodrum'daki evlerine kabul etmediği öne sürüldü.

Ailesinin tepkisine karşı çıkan Tuba Büyüküstün, sevgilisinin yanına otele yerleşti.

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