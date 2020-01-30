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Tuba Büyüküstün’den dikkat çeken hamam sahnesi
Tuba Büyüküstün’den dikkat çeken hamam sahnesi
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un fethini farklı bir bakış açısıyla işleyen 'Rise of Empires: Ottoman' adlı belgeseldeki hamam sahnesiyle dikkat çekti.
Magazin 30 Ocak 2020 - 14:58

Fatih Sultan Mehmet’in tahta geçmesini ve akabinde İstanbul’u fethetmesini anlatan ‘Rise of Empires: Ottoman’ geçtiğimiz hafta Netflix’de yayın hayatına başladı. Diziye Tuba Büyüküstün’ün hamamda çekilen sahnesi damga vurdu.

TUBA’DAN DİKKAT ÇEKEN HAMAM SAHNESİ

Dizide diğer tüm oyuncular gibi İngilizce konuşan ve Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıran Büyüküstün, performansıyla beğeni topladı. Emre Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği belgesel serisinde Prof. Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan gibi tanınmış isimler de o dönemde yaşanılanları anlatıyor.

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