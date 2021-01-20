Tuba Büyüküstün’den Sefirin Kızı mesajı

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Neslihan Atagül’ün sağlık problemleri nedeniyle ayrıldığı ‘Sefirin Kızı’ kadrosuna katıldı.

Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Zerrin Sümer ile birlikte rol alacak olan Büyüküstün, duygularını Instagram hesabından paylaştı.

“YEPYENİ BİR YOLCULUK BAŞLIYOR”

38 yaşındaki oyuncu mesajında “Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyen bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere” dedi.

Tuba Büyüküstün ve ‘Sefirin Kızı’ dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, daha önce de ‘Kara Para Aşk’ dizisinde başrol oynamıştı. Son olarak 2014 yılında bir araya gelen ikili, yıllar sonra aynı kadroda buluştu.