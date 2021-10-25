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Tuba Büyüküstün’ü kahreden ölüm

Oyuncu Tuba Büyüküstün 2008-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan'ın vefatıyla sarsıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:55 - 25 Ekim 2021 Güncellenme:
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Tuba Büyüküstün’ü kahreden ölüm

Sami Saydan’ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Saydan’ın oğlu için dün geceden beri kan arayışı vardı, Büyüküstün de Tuna için seferber olmuştu. Ancak 19 yaşındaki kurtarılamadı.

INSTAGRAM’DAN DUYURDU

Tuba Büyüküstün ölüm haberini alınca Instagram hesabından siyah bir paylaşımla acısını duyurdu.

Tuba Büyüküstün’ün paylaşımı.

Tuba Büyüküstün 2009 yazında, Bodrum'da tatil yaparken görüntü yönetmeni Sami Saydan ile objektiflere yakalanmıştı. İki yıl süren birlikteliğin ardından çift yollarını ayırmıştı.

Tuba Büyüküstün 2009 yılında Sami Saydan’la buluşmasında Tuna'nın elini tutuyor.

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