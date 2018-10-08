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Tuba Büyüküstün’ün 12,5 yıllık aşkı
Tuba Büyüküstün’ün 12,5 yıllık aşkı
Oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllara dayanan bir dostluğu gözler önüne serdi.
Magazin 8 Ekim 2018 - 08:23

Herkesin hayatında değer verdiği özel insanlar ya da hayvanlar vardır… Tuba Büyüküstün için bu özel varlığın adı Korsan! Yaklaşık 12,5 yıldır neredeyse her anını birlikte geçirdiği Korsan’ın üzerine titreyen ve Golden Retriever cinsi köpeğini dizi ve film çekimlerinde bile yanından ayırmayan hatta Korsan’la birlikte rahat kalabilmek adına kendisine özel villa tahsis edilen Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hislerini paylaştı. Köpeğiyle kafa kafaya vermiş bir karesini paylaşan Büyüküstün, bu özel anı: “12,5 yıllık aşk…” notuyla paylaştı.

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