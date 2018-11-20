Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen’e ilginç yorum

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Türk yapımlarının yurt dışına açılmasıyla birlikte bu projeler ve buralarda boy gösteren ünlü isimler de dünya çapında kendilerinden söz ettirmeye başladı. Başarılı işlere imza atılmasıyla birlikte önemli ödül törenlerinde de yarışma şansı bulan Türk oyunculardan Tuba Büyüküstün, bu sene ikinci kez Emmy ödül törenlerinde boy gösterdi. Yarışmada finale kalan Tuba Büyüküstün geceden her ne kadar eli boş dönmüş olsa da gerek kıyafetleri ve gerekse sevgilisi Umut Evirgen ile magazin sayfalarında kendisine yer buldu.

TAKİPÇİLERDEN UMUT EVİRGEN ELEŞTİRİSİ

Büyüküstün’le yaklaşık iki yıldır birlikte olan Umut Evirgen de Emmy ödül törenine katılma fırsatı buldu. Ancak Evirgen’in gazetelere yansıyan fotoğraflarda Tuba Büyüküstün’ün ekip arkadaşlarıyla birlikte aynı kareye girmesi oyuncunun takipçileri tarafından kıyasıya eleştirildi. İçinde yer almadığı bir projenin ekibiyle birlikte aynı karede görünerek adeta rol çalmak isteyen Evirgen’in bu hareketi hakkında; ” Umut Evirgen sevgili kontenjanını zorlamış” yorumları yapıldı.