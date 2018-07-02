Tuba: Eski eşimle de Mirgün’le de iyiyiz!

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Yaşadığı panik yüzüne yansıyan Tuba Ünsal, daha sonra gülümseyerek poz verdi. Spor yapmak için evden çıktığını ve arkadaşını beklediğini ifade eden Ünsal, yönetmenliğini Carole Giacobbi'nin üstleneceği ‘Mona Lisa' filmiyle ilgili detayları paylaştı. Filmde rol alacak olan Ünsal, “Los Angeles'ta okudum ve bir gün dönüp orada oyunculuk yapmak hep hayalimdi. Bir kaç projeden birisi bu.

Aslında bir süredir önümüzdeki kış çekilecek olan Berlinİstan diye bir projeye hazırlanıyorum. İtalyan yönetmen Marka Lionetti'nin filmi. O filme hazırlanırken Marka aracılığıyla bana ulaştılar. Seçmelere katıldım. Sonrasında tatlı bir şekilde güzel bir haber geldi” diye konuştu.

“BİZ GÜZEL BİR AİLEYİZ”

Geçtiğimiz ay eşi Mirgün Cabas'tan boşanan Tuba Ünsal, boşanmayla ilgili “Kimseyle yolları kötü ayırmadım. Eski eşimle de (Murat Pilevneli) iyiyiz Mirgün'le de iyiyiz. Sevgiyle yollar ayırdıktan sonra görüşmemek için bir sebep yok. Biz güzel bir aileyiz. Hep de böyle olacak” dedi.

Eski eşleri Mirgün Cabas ve Murat Pilevneli'nin babalar gününü sosyal medya üzerinden yayınladığı yazı ile kutlayan Ünsal, “Eski eşlerinizi doğum gününüzde bir araya getirir misiniz?” sorusuna ise “Bilmem. Uzun zamandır doğum günü kutlamadım” şeklinde cevap verdi.