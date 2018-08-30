Tuba Ünsal 19 yaşına döndü

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Eski manken Tuba Ünsal şimdilerde tiyatro ve sinema kariyeri üzerine yoğunlaşmış durumda… Sosyal medya hesabından günlük hayatına dair paylaşımlarda bulunan Tuba Ünsal bu defa bir TBT ile takipçilerinin karşısına çıktı. Hemen her perşembe sosyal medyadan eski dönemlere dair fotoğrafların paylaşıldığı bu günde Ünsal, 19 yaşına gitti. İki çocuk annesi Tuba Ünsal paylaştığı fotoğrafa; “Elde walkman yaş sanırım 19 falan. Tek başıma Kuzey Fransa’yı trenle gezmişim. Şimdi bakıyorum da hala ruh aynı…”



