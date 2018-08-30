Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tuba Ünsal 19 yaşına döndü
Tuba Ünsal 19 yaşına döndü
Sosyal medya hesabı üzerinden yıllar öncesine ait bir fotoğraf paylaşan Tuba Ünsal, takipçilerini gençlik yıllarına götürdü.
Magazin 30 Ağustos 2018 - 08:55

Eski manken Tuba Ünsal şimdilerde tiyatro ve sinema kariyeri üzerine yoğunlaşmış durumda… Sosyal medya hesabından günlük hayatına dair paylaşımlarda bulunan Tuba Ünsal bu defa bir TBT ile takipçilerinin karşısına çıktı. Hemen her perşembe sosyal medyadan eski dönemlere dair fotoğrafların paylaşıldığı bu günde Ünsal, 19 yaşına gitti. İki çocuk annesi Tuba Ünsal paylaştığı fotoğrafa; “Elde walkman yaş sanırım 19 falan. Tek başıma Kuzey Fransa’yı trenle gezmişim. Şimdi bakıyorum da hala ruh aynı…”

tuba-unsal

İLGİLİ HABERTuba Ünsal, Çeşme'de güzelliğiyle büyüledi

Etiketler