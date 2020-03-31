Tuba Ünsal: Evde sıkıldım diyeni oklavayla döverim

Ev karantinası günlerini iki çocuğuyla birlikte geçiren Tuba Ünsal, çektiği videolar ile çocuklarla günlerinin nasıl geçtiğine dair paylaşımlarda bulunuyor.

Kısa bir süre öncesine kadar uzaktan eğitime başlayan çocuklarının dersleriyle ilgilenen ve onların diğer gündelik işleri için de yoğun bir şekilde koşturan Ünsal, çektiği videolar üzerinden ‘karantinada canım sıkılıyor’ diyenlere mesaj verdi.

“Evimde canım sıkılıyor diyeni oklavayla döverim” diyen Tuba Ünsal, çocukların bitmek tükenmek bilmeyen istek ve uğraşları yüzünden Instagrama hikaye bile paylaşamadığını söyledi ve ortaya şu paylaşım çıktı.