Tuba Ünsal: Gidin gidin durmayın

Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir İtalya'nın Türkiye'deki sokak manzarası üzerine yaptığı yorumu takipçilerine ulaştırdı ve kendisi de dikkat çekici bir not düştü.

Tuba Ünsal da pek çok ünlü isim gibi corona virüs tehlikesi yüzünden evine kapanmış durumda. Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle iletişime geçen ve gündelik yaşantısı hakkında paylaşımlarda bulunan Ünsal, bu defa hafta sonu İstanbul’da yaşanan manzara üzerine bir tespitte bulundu.

İtalyan bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul’daki sokak manzarasına işaret edip ‘İki hafta önceki İtalya’ notunu takipçilerine ulaştıran Ünsal, bu kareye “Adam iki hafta önceki İtalya demiş çok haklı, bizimkilerde pikniğe, balık tutmaya, sahile gidiyor. Gidin, gidin durmayın” notunu düştü.