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Tuba Ünsal, Golden Globe heyecanı yaşadı
Tuba Ünsal, Golden Globe heyecanı yaşadı
Tuba Ünsal, Golden Globe'ta boy gösterdi. Güzel oyuncu kırmızı halıda şıklığıyla dikkat çekti.
Magazin 9 Ocak 2017 - 16:33

California Beverly Hills'te 74. kez düzenlenen Golden Globe’u izlemek için Foxlife’ın davetlisi olarak Los Angeles’a giden Tuba Ünsal, kırmızı halıdan karelerini takipçileriyle paylaştı. Amerikalı ünlü komedyen Jimmy Fallon'un sunduğu tören öncesi çok hasta olduğunu belirten Ünsal, törene katılabildiği için çok mutluydu. Tuba Ünsal duygularını şu sözlerle ifade etti. “Yıllarca ekranda izlediğim Golden Globe’u Los Angeles’ta izlemek şahane bir duygu. Herkes tahminlerimin tutup tutmadığını soruyor. Tahminde bulunmamayı öğrenecek kadar yanlış tahminde bulundum. İşine yarayan kazansın” dedi. Altın Küre Ödül Töreni öncesinde ünlü oyuncuların “kırmızı halı” seromonisinde şıklık yarışına girdiği törende Tuba Ünsal, Tuvana Büyükçınar tasarımı bir elbise giydi. Styling’ini ise yakın arkadaşı Hakan Öztürk yaptı.

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