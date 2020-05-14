Tuba Ünsal: Polis amcaların önüne gideceğim dans edeceğim

Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından kısa süre için de olsa dışarıya çıkma hakkı kazanan çocuklara dair paylaşımda bulundu.

Corona virüsü salgını nedeniyle ev karantinasında olan ve uzun bir aradan sonra dışarı çıkma hakkına kavuşan minikler parkları doldurdu ve güle oynaya birkaç saat geçirdi. İki çocuk sahibi oyuncu Tuba Ünsal da bu konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Ünsal, Instagram hesabından paylaştığı videoda küçük oğlu Civan’ın dışarıya çıkmak istemediğini söylerken kızı Sare’nin ise sokağa çıkmak konusunda çok istekli olduğunu hatta “Polis amcaların önüne gideceğim dans edeceğim” şeklinde laflar söylediğini anlattı.

Tuba Ünsal, çocuklara bu konuda baskı yapılmaması gerektiğini uzun bir süredir devam eden karantina günlerinde kendilerine göre bir ritm oluşturduklarını söyledi.