Tuba Ünsal üst katında yapılan inşattan rahatsız olunca…
Bir yandan sosyal sorumluluk kampanyalarında boy gösterirken, bir yandan da iki çocuğuna annelik yapan Tuba Ünsal onlarla birlikte yaşadığı evinin üst katında yaklaşık üç aydır devam eden inşaattan dolayı yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.
TAKİPÇİLERİNE SORDU
Instagram hesabının hikaye bölümünden, üst katından gelen sesleri paylaşan Tuba Ünsal bu paylaşımının üzerine yazdıklarıyla takipçilerine bir soru sordu. İşte o satırlar:
“İnşaat yapan bir üst komşumuz varsa ve üç aydır bu devam ediyorsa, kuşunuzu stresten kaybettiyseniz, tozdan astım krizi geçiren biriyle yaşıyorsanız sizce etik ve en nazik tepki nasıl verilir?”