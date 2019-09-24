Tuba Ünsal üst katında yapılan inşattan rahatsız olunca…

Modelliği bıraktıktan sonra kendisine bambaşka bir kariyer planı çizen Tuba Ünsal, üst kat komşusu yüzünden yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bir yandan sosyal sorumluluk kampanyalarında boy gösterirken, bir yandan da iki çocuğuna annelik yapan Tuba Ünsal onlarla birlikte yaşadığı evinin üst katında yaklaşık üç aydır devam eden inşaattan dolayı yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

TAKİPÇİLERİNE SORDU

Instagram hesabının hikaye bölümünden, üst katından gelen sesleri paylaşan Tuba Ünsal bu paylaşımının üzerine yazdıklarıyla takipçilerine bir soru sordu. İşte o satırlar:

“İnşaat yapan bir üst komşumuz varsa ve üç aydır bu devam ediyorsa, kuşunuzu stresten kaybettiyseniz, tozdan astım krizi geçiren biriyle yaşıyorsanız sizce etik ve en nazik tepki nasıl verilir?”