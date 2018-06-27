Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas, çocukları için bir araya geldi

Tuba Ünsal, ilk evliliğinden olan kızı Sare ile önceki gün Bebek'te bulunan bir mekanda kızı ile telefonda oyun oynarken objektiflere yansıdı. .

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Haziran ayında ikinci eşi Mirgün Cabas’tan boşanan Tuba Ünsal, Bebek’te bir mekanda kızı Sare ile eski eşi Mirgün Cabas”ın çocukları Leyla ile Mert’i kendisine getirmesiyle bir araya geldi. Mekandan birlikte çıkacakları anda gazetecileri kapıda gören Mirgün Cabas, mekan içerisine geri döndü. T Bir süre mekanın için de kalan Mirgün Cabas, daha sonra Tuba ve çocuklarla birlikte mekandan çıktı. Hep birlikte araba ile Bebek’ten ayrılan eski çiftten Tuba Ünsal, arabaya binerken basın mensuplarına gülümsedi.

