İki çocuk annesi 37 yaşındaki Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yer aldığı renkli projeler ile sayfasını da son derece ilginç bir yere dönüştüren Ünsal, hesabından yaptığı son paylaşımla bu defa takipçilerinin eleştirilerini aldı.

Sosyal sorumluluk projelerini destekleyen ve bunlara dair bol bol paylaşım yapan Ünsal, yer alacağı son projenin muhtemel tanıtımı için çektirilmiş kareyi paylaşınca olanlar oldu. Elinde silah tutarken çekilmiş karesini instagram hesabına yükleyen Ünsal’a; “Silahsız bir dünya isterken silahla resim paylaşmak olmamış” şeklinde bir tepki geldi. Silahın özellikle diziler üzerinden fazlasıyla özendirildiği bir dönemde böyle bir poz vermenin ne kadar yanlış olabileceğinin ve böylesine tepkiler geleceğinin farkında olan Ünsal kendisine yapılan yoruma; “Bazen silahsız bir dünyayı hayal etmek için obje olarak içinin anlamını boşaltıp yer vermek lazım” şeklinde bir yanıt verdi. Ancak Ünsal’ın bu yanıtı bile ona ‘Tuba Ünsal’a yakışmadı’ şeklinde yorumlar yapılmasının önüne geçemedi.