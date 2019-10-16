Tuba Ünsal’dan anne adaylarına tavsiyeler

Kısa süre önce bir giyim markasının reklam yüzü olan Tuba Ünsal, instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla iki çocuğunu nasıl büyüttüğünü anlatırken yaşantısı üzerinden anne adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu.

İki çocuk sahibi olan ve onlarla birlikte çıktığı yurtdışı gezileri ile bir hayli haber olan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından o zamanlara ait kareler paylaştı. Bununla da yetinmeyen Ünsal, o fotoğraflara dair önemli satırlar yazdı:

“Ben çocuklarımla birlikte büyüdüm. Bilerek, isteyerek, çocuk yapmanın sorumluluğunun farkında bir anne olarak dünyaya getirdim onları. Birlikte dünyayı dolaştık. Seyehat etmeyi seven bir anne olarak onları bırakıp gitmek yerine onları sırtıma takıp gezdim.

Sri Lanka, Tayland, Male, Paris, Roma, Sienna, Floransa, Mısır,Los Angeles… yarım dünya turu yapmışızdır. Yeni anne adaylarına önerim çocuklarınızı dünyanın içine atmak konusunda korkusuz olun, dört duvar arasında büyütmeyin. Cesaret edin atın dışarıya adımlarınızı.

Bir çocuğun zekasını etkileyen en önemli etken yediği içtiği, ya da genetik faktörler kadar gezdiği, gördüğü yerler, farklı kültürler, içinde dolaştığı renkler ve kokulardır. Korkmayın…”