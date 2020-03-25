Tuba Ünsal’dan annelere: Balkonumdan sizi alkışlayacağım

Salgından korunmak adına çocuklarıyla birlikte kendisini evine kilitleyen Tuba Ünsal sosyal medya hesabından onlarla yaptıkları etkinlikleri paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Sosyal medya hesabından kızı ve oğluyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Tuba Ünsal, corona yüzünden ev karantinasında geçirdiği günleri de en verimli şekilde değerlendiriyor.

Etkinlikler dışında çocuklarına ödevlerinde de yardımcı olan Ünsal, bir dans ödevi sonrasında yaptığı paylaşımla gülümsetti ve kendi durumunda olan annelere göndermede bulundu.

Tuba Ünsal, annelerin neredeyse hiç bitmeyen maratonuyla ilgili olarak “Corona günlerini ödevle geçiren tüm annelerin gözlerinden öperim, bu akşam 9’da sizi alkışlayacağım balkonumdan” notunu düştü.