Tuba Ünsal’dan Can Yaman’a; ‘Karısını döven adamdan ne farkın kaldı?’

Oyuncu Can Yaman'ın verdiği bir röportajda eski partneri Selen Soyder hakkında yaptığı 'libidosu düşük' şeklindeki yakıştırmasına bir tepki de Tuba Ünsal'dan geldi.

Sosyal medya dünden bu yana Can Yaman’ın verdiği bir röportajda kullandığı ifadeleri tartışıyor. 2016 yılında birlikte oynadığı Selen Soyder hakkında şaşırtıcı açıklamalara imza atan Yaman, bu suçlayıcı ifadeleri yüzünden Berrak Tüzünataç tarafından kıyasıya eleştirilmişti. Eski dizi partneri için ‘libidosu düşük’ şeklinde bir yakıştırmada bulunan Yaman’a bir tepki de Tuba Ünsal’dan geldi. Oyuncu ve eski model Ünsal, Instagram hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı: