Tuba Ünsal’dan deniz kirliliği ile ilgili anlamlı mesaj

Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, denizlerdeki plastik kirliliği ile ilgili anlamlı bir paylaşım yaptı ve "Pipetler, torbalar, plastik şişelerin arasında değil, tertemiz bir denizde yüzmek isteriz" dedi.

Çevre duyarlılığı ile de tanınan başarılı oyuncu Tuba Ünsal, bu kez denizlerdeki ve sahillerdeki plastikler ile ilgili anlamlı bir mesaj paylaştı.

Instagram hesabından mesajını paylaşan Ünsal, şunları söyledi:

“Birkaç dakikalığına kullanıp sonra da attığımız tek kullanımlık plastik ürünler, pipetler, plastik su şişeleri, torbalar, artık gezegenimizi ve en çok da denizlerimizi boğmaya başladı. Akdeniz'deki kirliliğin yüzde 95'i plastik kaynaklı. Plastik parçalar deniz canlılarının sindirim sistemlerine karışıyor. İnsanın henüz tamamen keşfedemediği Mariana çukurunda bile plastik parçalara rastlanıyor. Kaplumbağalar, deniz kuşları, balinalar ve hatta ufacık kabuklular bile plastiğe maruz kalıyor. Şimdi, en sevdiğiniz koyların, en sevdiğiniz denizlerin ve plajların, plastik çöpler ile dolduğunu hayal edin! Pipetler, torbalar, plastik şişelerin arasında değil, tertemiz bir denizde yüzmek isteriz.

Tüm bunlara dikkat çekmek için bugünden itibaren instagramda bu filtreyi kullanmanızı #DenizleriKoru ve #protectmymed etiketiyle bulunduğunuz koyu taglemenizi istiyoruz. Doğayla daha uyumlu bir gelecek yaratmak bizim elimizde.”