Tuba Ünsal’dan eski kocası Mirgün Cabas’a ‘Gıcık biri’ göndermesi

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Gazeteci Mirgün Cabas’la olan beş yıllık evliliğini geride bıraktığımız haziran ayında bitiren Tuba Ünsal, boşanma kararını sosyal medya hesabından duyurmuş ve “Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler… Tuba-Mirgun” ve sözlerini kullanmıştı. Bu evlilikten Civan Mert adında bir erkek çocuk sahibi olan Tuba Ünsal, hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Eski eşinin telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ünsal bu karenin üzerine de ‘Gıcık biri’ notunu düştü. Tuba Ünsal’ın bu paylaşımı ile neyi amaçladığı ve hangi düşünceler içinde yaptığı ise netlik kazanmadı.