Tuba Ünsal’dan göğüs dekoltesi
Oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013'te gazeteci Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas geçtiğimiz Haziran ayında beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sevenlerine duyurmuştu. Cabas’tan boşanan Tuba Ünsal’ın ismi bir çok isimle anılmış fakat görüntülenememişti.
TUBA ÜNSAL, CESUR PAYLAŞIMLARA DEVAM EDİYOR
Tuba Ünsal, siyah gömleği ve derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini şaşırttı. İşte Ünsal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kare;