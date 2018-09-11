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Tuba Ünsal’dan göğüs dekoltesi
Tuba Ünsal’dan göğüs dekoltesi
Gazeteci Mirgün Cabas'tan boşandıktan sonra ismi bir çok kişi ile anılan oyuncu ve manken Tuğba Ünsal, şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla ismini hatırlatmayı başarıyor.
Magazin 11 Eylül 2018 - 09:32

Oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013'te gazeteci Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas geçtiğimiz Haziran ayında beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sevenlerine duyurmuştu. Cabas’tan boşanan Tuba Ünsal’ın ismi bir çok isimle anılmış fakat görüntülenememişti.

TUBA ÜNSAL, CESUR PAYLAŞIMLARA DEVAM EDİYOR

Tuba Ünsal, siyah gömleği ve derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini şaşırttı. İşte Ünsal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kare;
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