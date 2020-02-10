Tuba Ünsal’dan ‘Güzellik takıntısı’ açıklaması

Oyuncu Tuba Ünsal, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı bir video üzerinden bir programda kendisi hakkında yapılan 'Tuba Ünsal lise döneminde, mesleğe başladığı ilk yıllarda güzellik takıntılıydı' haberlerine tepki gösterdi.

Başrollerini Özgür Çevik ve İlayda Akdoğan ile paylaştığı Masallardan Geriye Kalan filmi ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla filmi hakkındaki heyecanını ortaya koydu. Ünsal, basın gösterimi yapılacak olan filmiyle ilgili duyduğu heyecanı takipçileriyle paylaşırken aynı zamanda kendisi hakkında yapılan bir habere de açıklık getirdi.

“GÜZELLİK TAKINTIM OLMADI”

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda televizyonda yayınlanan bir programda kendisi hakkında ortaya atılan ‘Tuba Ünsal lise döneminde, mesleğe başladığı ilk yıllarda güzellik takıntılıydı’ iddiasına değinen Ünsal, “Bütün samimiyetimle söylüyorum, güzelliğe takılmadım. İlk projelerimde bile güzellik konularına takıntılı değildim. Hatta tam tersi son yıllarda bu konuda biraz daha görüntüme dikkat etmeye başladığımı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.