Tuba Ünsal’dan kağıt makbuz tepkisi

Geride bıraktığımız temmuz ayında sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı silahlı poz ile gündeme gelen Tuba Ünsal, katıldığı sosyal sorumluluk projeleri ile de kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Ünsal yaptığı son paylaşımla çevreye ne kadar duyarlı olduğunu gözler önüne serdi.

BANKAMATİK MAKBUZU

Ünsal bankamatikten yaptığı bir işlem sonrası aldığı kağıt makbuzun fotoğrafını instagram hesabından; “Bir süredir bankamatikler kağıt makbuzu vermiyorlardı. Şimdi yeniden başlamışlar. Nedenini bilen var mı? Ekosistem ve çevre için o kadar zararlı ki bu gereksiz kağıtlar, kesilen ağaç miktarını düşündükçe insanın içi parçalanıyor” sözleriyle paylaştı ve bu durumu eleştirdi.



