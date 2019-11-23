Tuba Ünsal’dan ‘Politik’ yanıt

Mankenlik kariyerini bıraktıktan sonra attığı adımlarla çok daha farklı alanlarda boy gösteren ve son zamanlarda tiyatro sahnelerinde yaptığı işlerle dikkatleri üzerine çeken Tuba Ünsal, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yoğun günlük temposuna dair çok sayıda paylaşıma imza atan Tuba Ünsal, tüm koşturması içerisinde iki çocuğuyla birlikte kaliteli zaman geçirmeye çalışan bir isim… Ünsal, Instagram hesabından takipçilerinin sorularına tüm içtenliğiyle yanıt verdi. Özellikle yüzünde estetik olup olmadığına dair çok sayıda soru alan Ünsal estetik yaptırmadığını söylerken evlilik ve siyaset üzerine yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Tekrar evlenmek konusunda kafasının karışık olduğunu söyleyen Ünsal, ‘politik hiçbir şeye karışmıyorsunuz’ şeklindeki bir soruya:

“Bence yanlış düşünüyorsunuz, fikirlerimi sonuna kadar paylaşıyorum. Mirgün Cabas’la evli olup politika konuşulmayan bir ev olamaz” yanıtını verdi.



