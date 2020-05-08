Tuba Ünsal’dan samimi açıklamalar

Corona virüsü salgını sebebiyle çocuklarıyla karantinada olan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Instagram’da yayınlanan bir canlı yayına konuk oldu. 38 yaşındaki oyuncu, samimi açıklamalar yaptı.

“47 gündür Sare ve Civan Mert ile evdeyiz. Sıkıldığım anlarda hastaneleri aklıma getiriyorum, çalışanların ve hastaların durumunu düşünüyorum. Allah ‘Of' diyeni çarpar” Karantina süreci bittikten sonra neler yapacağını da paylaşan Ünsal, “Sarılmadan duramayan bir insan olarak karantina bitince ilk işim; sevdiklerimin boynuna atlamak olacak” şeklinde konuştu.

“KORUYUCU ABLALIK YAPIYORUM”

Çocuklarıyla ilgili de konuşan Tuba Ünsal, “Kaç çocuğun var?' diye soran olunca, Mirgün'ün kızı Leyla'yı da sayıyorum. Kimse bilmez ama bir kızım daha bulunuyor. Annesi öldürülmüş. Koruyucu ablalık yapıyorum” sözleriyle ilginç bir açıklamada bulundu.

İçinde bulunduğu süreçte sosyal medyadan soğuduğunu söyleyen başarılı isim “Sosyal medyayı seviyordum ama korona sayesinde oradaki herkesin hayatlarının ne kadar fake (sahte) olduğunu gördüm. Tahammülüm kalmadı. Kapatmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.