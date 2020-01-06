Tuba Ünsal’dan Şeyma Subaşı’na sert çıkış

Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından, Şeyma Subaşı'na sert bir çıkış yaptı. Subaşı'nın "Ben boşum bende ancak bu var... Bu kadarım... Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin" sözleri üzerine Ünsal "Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar" dedi...

Şeyma Subaşı şu sıralar yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçen gün Türk Hava Yolları’na yaptığı çağrı ile alay konusu olan fenomen, şimdi de Tuba Ünsal’ın hışmına uğradı.

Subaşı, yaptığı “Ben boşum bende ancak bu var… Bu kadarım… Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin” açıklaması üzerine, Tuba Ünsal sessiz kalmadı ve Instagram’ın hikaye bölümünden bir yazı paylaştı.

“Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta. Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar” diyen Ünsal şöyle devam etti: “Bırak seni yine adamlar takip etsin. Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar…”