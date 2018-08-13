Tuğba Altıntop’tan ’41 kere maşallah’ dedirten paylaşım

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan iki çocuk annesi 41 yaşındaki Tuğba Altıntop, bikinili bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Zaman zaman eski eşiyle ilgili yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Altıntop siyah bikinisiyle göz doldururken düzgün fiziğiyle de çok sayıda yorum aldı. Pazar keyfi notuyla yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni alan Tuğba Altıntop’a yapılan yorumların ortak yönü eski eşine nispet yaptığı yönünde oldu. Eski modele yapılan yorumlardan en dikkat çekeni ise onun yaşına yapılan ’41 kere maşallah’ göndermesi oldu.



