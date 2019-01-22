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Tuğba Ekinci: “Eski sevgililerim çok çirkinleştiler”
Tuğba Ekinci: “Eski sevgililerim çok çirkinleştiler”
Şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Ekinci, eski sevgilileriyle alakalı çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Magazin 22 Ocak 2019 - 07:57

Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Tuğba Ekinci, ekranda eski sevgililerini görünce televizyonu kapattığını söyledi. Eski sevgililerinin yakışıklılıklarını kaybettiğini ve çirkinleştiği için o dizileri kapattığını belirten şarkıcı, “Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda ‘Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme: 10:51 - 22.01.2019
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