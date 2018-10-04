Tuğba Ekinci: “Hülya Avşar mı kaldı?”

Önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıyan Hülya Avşar: "Bu sene film çekme senesi, sürprizlerim var" diyerek sevenlerini heyecanlandırmıştı. Avşar'ın yaptığı bu açıklamanın ardından şarkıcı Tuğba Ekinci'den yorum geldi.

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Hülya Avşar, geçen gün Sarıyer’de yer alan bir AVM’de görüntülenmiş ve basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara cevap vermişti.

”BU SENE FİLM ÇEKME SAHNESİ”

Hülya Avşar, “Size sürprizim var. Bu sene film çekme senesi, bugün onun toplantısı için buraya geldim ve büyük bir aksilik çıkmazsa güzel bir film ile sevenlerimin karşısında olacağım” ifadelerini kullanmıştı.

“HÜLYA AVŞAR MI KALDI?”

Hülya Avşar’ın bu açıklamasına şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya sayfası üzerinden bir yorumda bulundu.



HÜLYA AVŞAR KADINLARA HİTAP ETMİYOR

‘Cicişler’ olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, önceki gün ulusal bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olmuştu. Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: “Hülya Avşar’ın yağmurlu havaya aldırmadan tenis oynadığı” haberiyle ilgili olarak, “Bu kadın da benim kafamdan. Hülya Avşar, benim selülitli versiyonum. Hülya Avşar’a da sabah kuşağına program vermiyorlar tıpkı benim gibi. Hülya Avşar da kadınlara hitap etmiyor, ben de etmiyorum. Şu anda yeni bir Hülya Avşar yok herhalde, ben olurdum o” ifadelerini kullanarak Hülya Avşar’ın yok olduğunu iddia eden ithamlarda bulunmuştu.

HÜLYA AVŞAR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Hülya Avşar, kendisini eleştiren Tuğba Ekinci ve Esra Ersoy’a nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.