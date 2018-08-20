Tuğba Ekinci kendisini ata benzetti

Şarkıcı Tuğba Ekinci sosyal medya hesabından paylaştığı kısa video ile mesaj vermek istese de takipçileri yaptıkları yorumlarla konuyu çok farklı bir yere taşıdı.

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Askerler için söylediği şarkılarla dikkat çeken Tuğba Ekinci, instagram hesabından bikinisiyle yavaş çekim videosunu paylaştı. Şarkıcının gönderisini, takipçileri yorumsuz bırakmadı.

YAVAŞ ATIN TEKMESİ…

Dönem dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ekinci, bikinili fotoğraflarıyla da göz dolduruyor. Paylaştığı karelerle yaza damgasını vuran bikinili ünlüler kervanına katılan Ekinci, sosyal medya hesabından sahilde siyah bikinisiyle yavaş çekim koşarken görüldüğü bir anı paylaştı. Ekinci, gönderisine “Yavaş atın tekmesi sert olur şişt” notunu düştü. Ekincinin sahilde yavaş çekimde kameraya doğru tekme atmasını “Yavaş atın tekmesi sert olur şişt ” notuyla paylaşması ise takipçilerini güldürdü. Bazı takipçileri bu videoyu boşuna paylaşmazsın amacın ne derken bazıları at benzetmesine şaşırdı.