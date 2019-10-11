Tuğba komplo mu kurdu? Haluk Levent’ten şaşırtan paylaşım

AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Türkiye gündemini bir süredir meşgul eden Tuğba'ya şiddet olayıyla ilgili olarak ulaştığı yeni ve şaşırtıcı bilgileri paylaştı.

Taksim’de yaşayan 19 yaşındaki Tuğba’nın olay görüntüleri sonrası işkenceci babası tutuklanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin sonrasında olayın ortaya çıkmasında büyük yardımı dokunan Haluk Levent’e çok sayıda tweet gelmeye başladı. Bu tweetler arasında öne çıkan iddialardan biri ise Tuğba’nın o şiddete annesini dövdüğü için maruz kaldığı yönünde oldu. Kendisine gönderilen bu tweetlere kayıtsız kalmayan Haluk Levent twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu ve iddiaların araştırılacağını söyledi. 17 yaşındaki erkek kardeşinin açıklamalarına göre Tuğba bu olayı kurguladı ve yatalak annesini de videoyu çekmeye zorladı. Babasının üzerine oturup şiddet uyguladığı olayın sebebinin de çok başka olduğu söyleniyor.

Pazartesi günü Tuğba’nın 17 yaşındaki erkek kardeşi ile bir araya geleceğini söyleyen Levent şunları yazdı:

“Babası tarafından işkence edilen Tuğba ile ilgili tweetleriniz var. İddialar var. İnceleyeceğiz. Kızımızda da hatalar olabilir. Hiç ama hiç bir şey bir babanın kızına o şekilde davranmasını meşru kılmaz kılamaz. Şiddeti ‘demek ki bir suç işlemiş’ e getirmek şiddete onay vermektir! Kaldı ki biz üstümüze düşeni yaptık. Evine gidip baktık. Hasta anneyi gördük. Emin olun değil yaşanacak 5 dakika durulacak ev değildi. Normalde de biz Ahbap'lar destek oluyoruz zaten böyle durumlarda.

Ev bulduk dayadık döşedik ve bugün evinde Tuğba ve annesi. Diyelim ki Tuğba komplo kurdu. Ve birçok sorun var. Emin olun araştırıp öğrenip sizinle paylaşırız. Ama bazılarınızın yazdığı gibi “tuttuğunuz evden çıksınlar” gibi bir söylem vicdansızlıktır. Ne yapalım Tuğba yanlış yapmışsa annesiyle sokağa mı atalım? Biraz sabır arkadaşlar! Ve az önce Tuğba'nın kardeşi Sedat ile görüştüm. Uzun uzun konuştuk telefonda. Pazartesi de yanıma gelecek. O da çaresiz, evsiz, yalnız… “Ben babamı savunmuyorum” dedi. “Ama bilmeniz gereken şeyler de var” dedi kısaca. Dediğim gibi sabredin araştıralım. Sizleri bilgilendireceğim.”