Tuğba Melis Türk kimdir? Güzel oyuncu Tuğba Survivor’da…

Güzel oyuncu Tuğba Melis Türk, Survivor 2020 kadrosunda yarışacak. Tuğba Melis Türk'ün hayatı, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Tuğba Melis Türk, 1990 yılında Bulgaristan'da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. İşte hayat hikayesi...

Yeni sezonda Survivor’da yarışacak olan yetenekli oyuncu Tuğba Melis Türk’ün hayatına dair birçok ayrıntı merak ediliyor. Oyunculuk bölümü mezunu olan Tuğba Melis Türk’ün hayat hikayesi ve oynadığı yapımlar haberimizde yer alıyor…

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya'da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmişlerdir. İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dram ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Akademi Neo'da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.

HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI

Kaçak, Şimdi Onlar Düşünsün, Merhamet, Hatasız Kul Olmaz, Sana Bir Sır Vereceğim, Leyla ile Mecnun, Krem, Adını Feriha Koydum, Uygun Adım Aşk, Sevgili Düşmanım, Annem, Senin Uğruna, Arka Sokaklar ve Bez Bebek dizilerinde rol alan Tuğba Melis Türk; Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol almakta Nil karakterini canlandırmıştır. Tuğba Melis Türk; Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino: Bomba filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım atmıştır.