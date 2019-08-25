Tuğba Özay: Benden etkilenen insanlar bile ağladılar

Mankenlik kariyerinin ardından müzik sektörüne giren ve başarılı işlere imza atan Tuğba Özay, zaman zaman katıldığı etkinliklerde hayranlarının karşısına çıkıyor. Özay geride bıraktığımız gün yaptığı Konya ziyareti sırasında Hz. Mevlana’nın türbesini ziyaret etti. Buradaki manevi ortamdan her defasında çok etkilenen ve dua ederken gözyaşlarına hakim olamayan Özay duygularını şu satırlarla ifade etti:

“Konya’ya her gelişimde muhakkak Hz. Mevlana’yı ziyaret ederim. Genelde insanlar fotoğraf çeker ve geçip giderler. Biraz da yoğunluktan mecbur kalınır ama ben en köşeye hemen çömelir ve Mevlana’nın karşısında gözlerimi kapatıp duaya başlarım. Dakikalarca dua ederim. Öyle bir içselleşir öyle ruhani şeyler yaşarım ki gözlerimden sicim sicim yaşlar boşalır ve esnemekten neredeyse ağzım hiç kapanmaz. Fakat duanın sonunda kendimi çok iyi hissederim. Bugün de öyle oldu ve hatta benden etkilenen insanlar bile ağladılar. Nasıl bir etkileşimdir bu! Teşekkür ederim Mevlana Hazretleri…”



