Tuğba Özay: Benim gibi jübile yaşayan bir top model daha olmadı

Tuğba Özay: Benim gibi jübile yaşayan bir top model daha olmadı

Şimdilerde bir yarışma programında jüri koltuğunda oturan eski manken Tuğba Özay, Instagram hesabından yaptığı TBT üzerinden kendisi için çok önemli bir isim olan modacı Yıldırım Mayruk'tan bahsetti.

Jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında sarf ettiği ‘Milli Piyango büyük ikramiyesi olan 80 milyon halka dağıtılsa herkese 1 milyon lira düşer’ sözleriyle tepki çeken ve bu matematik yanlışı üzerinden yoğun bir şekilde eleştirilen Özay, Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptıktan sonra normal gündemine geri döndü.

ÜNLÜ MODACI İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Özay, Instagram hesabından yaptığı TBT üzerinden ünlü modacı Yıldırım Mayruk hakkında çok özel ifadeler kullandı. İşte Tuğba Özay’ın o paylaşımı:

“Bazı anlar, anılar , insanlar vardır hiç unutulmazlar … Yaşamının bir yerlerinde çok önemli dönüm noktası olurlar… Uzun yıllar tanırsın bilirsin duyarsın belki, hiç bir şey yapmadan ama bir dokunuşu geçen o uzun yıllara bedeldir … Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük moda üstadı Yıldırım Mayruk! Tam 10 sene önce sizin defilenizde jübile yapmış olmak ne büyük bir onur .. ne büyük bir gurur … Hem de Cumhuriyet Kadınları temalı defilenizde … Türkiye'de benim gibi jübile yaşayan bir top model daha olmadı. O sıcacık, babacan , sevgi dolu yüreğiniz daima hafızamda … Ve en çok da podyumda başıma taç takıp beni onurlandırdığınız anı ölmez yaşarsam yaşlandığımda da anlatacağım için çok mutluyum.”