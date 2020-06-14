Tuğba Özay ‘biat ederim’ dedi ve sahte hesap açıklaması yaptı

Eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına gelen bir yoruma kayıtsız kalmadı ve yanıt verdi.

Kendisini tam bir doğa aşığı olarak tanıtan ve yaptığı sosyal medya paylaşımları ile de bunu göstermekten geri durmayan Tuğba Özay önceki gün Instagram hesabı üzerinden güneşlenirken çektiği bir selfieyi paylaştı.

Sıcak havanın tadını çıkartan Tuğba Özay, bu görüntüsünü; “Ruhuma en iyi gelen şey ; tabiat ..! Biat ederim” notuyla paylaştı.

Özay bu görüntüsünün altına gelen ve hesabının sahte olduğunu iddia eden bir takipçisine: “Benim fake hesabım yok olmadı olmaz da .. Bir tanesini zor idare ediyoruz. Keza öyle saçmalıklara ne ayıracak vaktim ne de öyle boş bir beynim var ! Sevgiler siz fake hesapla yazışmaya devam edin” şeklinde cevap verdi.