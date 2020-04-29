Tuğba Özay: Bu fotoğraf benim için çok anlamlı

Tuğba Özaıy, hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş'la ilgili bir anısını paylaştı ve kendisi için son derece anlamlı bir fotoğrafı paylaştı.

İki gün önce hayatını kaybeden ve sevenlerini yasa boğan ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Sosyal medyada onun vefatıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken bunlardan birine de Tuğba Özay imza attı. Özay, Yerlitaş’la ilgili anısını anlattığı fotoğrafta şu satırlara yer verdi:

*Bu fotoğraf benim için çok anlamlı … Son fotoğrafımız … Bir gün sevgili dostum Muammer Ketenci’yi ziyarete gitmiştim .. Konu konuyu açmış söz sevgili Nur Yerlitaş'a gelmişti … Mumi ve Nurella yıllardır küslermiş … Konuşmuyorlarmış .. Dinledim , dinledim ve dedim ki “yahu ölümlü dünya .. ne gerek var böyle gereksiz , anlamsız kırgınlıklara .. ben sizi barıştırmak istiyorum !”

*Hemen Nur'u aradım .. Kaldı ki sevgili Nur'un hastalığı yeni nüksetmişti o günlerde .. Medyaya haber olmaya başlamıştı .. Muammer'e verdim telefonu ve neredeyse yarım saatten fazla telefonda konuştular .. İkisi de dünden hazırmış barışmaya , konuşmaya .. O hafta Mumi'nin de yaşgünüydü ve benim sahnemde kutlanacaktı yaşgünü .. Nur'u da davet etmiş Nur ‘umuz da davete icabet etmişti ..

* Bu kare de üçümüzün barış ve dostluk fotoğrafı olarak anılarda yerini aldı … Ne mutlu bana ki iki eski dostu barıştırmıştım .. ne mutlu ki ölümlü dünyada birbirlerine belki de son kez sarıldılar ama birbirlerine kırgın olmadan , küs kalmadan vedalaştılar … Nurlar içinde uyu sevgili Nur Yerlitaş .. Seninle tanıştığım ilk günü dün gibi anımsıyorum .. Demiştin ki “ sen çok delikanlı , çok mert ve dürüst bir kızsın , sen farklısın “ Çok gururlanmıştım o an … Anıların ışık olacak .. Sevenlerine sabır, Allah'tan rahmet dilerim