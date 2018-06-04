Tuğba Özay, Hande Erçel ve Dilan Deniz Çiçek’e salladı

Manken ve oyuncu Tuğba Özay, Hande Erçel ve Dilan Deniz Çiçek için "Onlar oyuncu değiller. Güzelliklerinin ekmeğini yiyorlar" diyerek, yeni bir polemiğin kapısını araladı.

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Manken ve oyuncu Tuğba Özay, önceki gün Bebek'teki bir dondurmacıdaydı. Cesur giyimiyle dikkat çeken Özay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İki sinema filminde yer aldığını ve Sezen Aksu'dan bir şarkıyı cover yaptığını dile getiren Özay, mankenlikten oyunculuğa geçen Hande Erçel ve Dilan Deniz Çiçek için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İki genç oyuncu için “Onlar oyuncu değil!” diyen Özay, şöyle konuştu:

“Ben oyunculuktan modelliğe geçtim, insanlar bunu yanlış biliyor. Yedi yaşında tiyatroya başladım. 16 yaşında da TRT’de oynadım. Ama çok güzel bir kız olduğum için beni zorla güzellik yarışmasına soktular. Dilan ve Hande'yi direkt izlemedim, denk geldiğim zaman gördüm. Onlar oyuncu değiller. Güzelliklerinin ekmeğini yiyorlar. Benim yılda en az iki kere oyunum oluyor. Oyunculuğun ham maddesi tiyatrodur. Bir de bu arkadaşları tiyatroda görelim. Oyunculuk emek ister. Protesto ediyorum, izlemiyorum!”