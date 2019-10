Tuğba Özay: Hepsi legal uyuşturucu

Mankenlik kariyerini bitirdikten sonra müzik sektöründe boy gösteren ve şimdilerde katıldığı sosyal sorumluluk projeleri ve açılışlar ile kendisinden söz ettirmeye devam eden Tuğba Özay, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle haberleşiyor. Zaman zaman hayata ve yeşilin önemine dair uzun satırlar paylaşan Tuğba Özay, bir kano üzerinde çekilmiş fotoğrafını yine çok konuşulacak bir metinle paylaştı.

“NEFES ALINMIYOR”

Şehirlerde yeşil alan kalmadığından yakınan ve insanların beton yığınlarına sıkıştırıldığını söyleyen Özay şu ifadeleri kullandı:

“Doğadan kopma! Onun nimetlerinden yararlan! Emin ol iyi gelecek! İnsanları beton yığınlarına sıkıştırdılar… Yeşil alan özellikle büyük şehirlerde sadece mezarlıklarda kaldı! Nefes alınmıyor! Binalar, ağaçlardan kat be kat büyük! Doğa sana tüm güzel enerjileri verecek… Suyu izle, dalgaların sesini dinle… Taşlara, ağaçlara dokun… Bir çiçeğin kokusunu çek içine … Rüzgara bırak kendini çık bir dağın tepesine bağır bağırabildiğin kadar! Uzun yürüyüşler yap ormanda, deniz kenarında, kumsalda .. Her gün aynı sıkıntıların pençesinde değil misin zaten? Maddi dertler, harçlar, borçlar, sağlık sorunları, ailevi meseleler, özel hayatla ilgili çelişkiler, dost kazıkları, ülkenin derdi, dünyanın çilesi… Eee sonra? Hep ertelenen hayatlar ve vakit tamam… Yaşamadan yitip giden bir ömür! Sistemin dayattığı yaşam bu zaten! Boğulma bu hengamede… Sağlıklı düşünmek, enerji değişimi, moral, motivasyon için doğada kalman şart! Dayattıkları sakinleştirici haplar, ilaçlar vs hepsi hikaye! Hepsi legal uyuşturucu! Para tuzağı! Sakinleşmek ve sağlıklı düşünmek için adresin Tabiat Ananın kolları! Ben anımsattım, yol gösterdim uygulaması sana kalmış!”