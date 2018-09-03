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Tuğba Özay: “Kafanızı kırmak istiyorum”
Şarkıcı Tuğba Özay, Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Üzümdere Mahallesi'ndeki Manavgat Irmağı'nın kolu olan çayın çevresini gezdi. Çay kenarında çektiği videouyu sosyal medyadan paylaşan Özay, "Doğayı koruyun. Hele piknikçiler; yemin ederim, kafanızı kırmak istiyorum. Pisliğinizi bırakmayın, bu güzelim doğaya" dedi. 
Magazin 3 Eylül 2018 - 10:08

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çiftliği bulunan, şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay, İbradı’ya bağlı Üzümdere Mahallesi’nde bulunan Manavgat Irmağı’nın kolu olan çayın çevresini gezdi. Çay kıyısında video çekip, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından paylaşan Özay, takipçilerine “Doğayı koruyun” uyarısında bulundu. Çevreyi kirletenlere de tepki gösteren Tuğba Özay, “Size muhteşem yerleri tanıtmaya devam ediyorum. Burası Toros Dağları’nın etekleri. Bakar mısınız suyun berraklığına, güzelliğine ve tabii soğukluğuna? Muhteşem bir yer, doğa harikası. Doğayı koruyun. Hele piknikçiler; yemin ederim, kafanızı kırmak istiyorum. Pisliğinizi bırakıp, gidiyorsunuz. Pisliğinizi bırakmayın, bu güzelim doğaya. Vatanı sevmek, ‘Vatan, millet, Sakarya’ demekle olmuyor. Gerçekten korumakla sahip çıkmakla oluyor” ifadelerine yer verdi.

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