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Tuğba Özay kendi şarkısı yerine Hande Yener çalınca…
Tuğba Özay kendi şarkısı yerine Hande Yener çalınca…
Eski model ve şarkıcı Tuğba Özay, katıldığı güzellik merkezi açılışında kendi şarkısı yerine Hande Yener'in şarkısını duyunca küplere bindi.
Magazin 22 Haziran 2018 - 10:49

Son şarkısı ‘İnançsız Aşklar’ ile gündeme gelen Tuğa Özay, kuaför ve lazer salonu açılışına katıldı. Açılışta kendi şarkısı yerine Hande Yener’in şarkısını duyan Özay, kapris yaparak mekandan ayrılmak istedi. Hande Yener’in parçasını duyan Özay, “Ben geliyorum, Tuğba Özay şarkısı çalacağınıza, başka parça duyuyorum. Geri dönüyorum” diyerek tepki gösterdi.

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ZOR İKNA EDİLDİ

Salon sahibinin dakikalarca konuştuğu model Tuğba Özay, sonunda ikna olunca açılışı gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından açılışla ilgili paylaşımda bulunan Özay, yaşadığı sıkıntıları buraya yansıtmadı.

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Son güncelleme: 11:16 - 22.06.2018
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