Tuğba Özay meydan okudu, sırrını verdi

Eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ne kadar doğa aşığı bir isim olduğunu gösteriyor. Özay, hesabından yaptığı son paylaşımda meydan okudu ve sonrasında sırrını verdi.

Karantina günlerinde yaptığı canlı yayınlarla takipçileriyle olan etkileşimini koparmayan Tuğba Özay, aynı zamanda doğa ve doğal yaşam üzerine yaptığı paylaşımlarla da öne çıkan bir isim… Takipçilerine doğal yaşamın ne kadar önemli ve gerekli olduğnu hatırlatan Özay, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda adeta meydan okumada bulundu.

Bir selfiesini hesabından paylaşan Özay, son derece doğal çıktığı bu karenin altına şunları yazdı:

“Ne bir makyaj ne bir estetik ne de bir fotoşop ( Photoshop ) uygulaması var … Sadece iç huzur … sadece iyi niyet .. Sadece tabiatla buluşma …”

Tuğba Özay, böylelikle doğal güzelliğin sırrı olarak iç huzur, iyi niyet ve tabiatla buluşmayı söyledi.