Tuğba Özay, Nazım Hikmet’in eşini oynayacak

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Şoförünün elleri tıka basa dolu bir şekilde mağaza mağaza dolaşan Özay gazetecilerle kısa süreli sahbet etti.

Her şeyin yolunda gittiğini ve çok yakında güzel bir proje ile tiyatro severlerin karşısında olacağını söyleyen Özay “çok yakında Nazım Hikmet'in hayatını konu alan “Nazımca” isimli oyunda Nazım Hikmet'in son eşi Vera’yı canlandıracağım ve bu seneki hedeflerimden birtanesi Hafife Jale den ödül almak olacak” dedi ve ekledi “ikinci bir sürprizim ise buradan stüdyoya gidiyorum yeni bir şarkı yazdım besteledim “İyi ki geldin” diye ama gelen giden kimse yok“ dedi. Özay gazetecilerle gerçekleştirdiği kısa süreli sohbetin ardın evinin yolunu tuttu.



