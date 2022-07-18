Tuğba Özay: O odada kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum

Aralarında Tuğba Özay'ın da olduğu birçok ünlü ismin düğün için gittiği Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın herkesi korkuttu. Sosyal medya hesabından otel yangınıyla ilgili paylaşımda bulunan Tuğba Özay, "Son dakika otel değişikliği yapmıştım. O odada kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.

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Manken Tuğba Özay ile sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur’un dün gece Şanlıurfa’da düğüne katıldıkları bir otelde fişte unutulan saç düzleştirme makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı.

Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur, dumandan hafif şekilde etkilenirken, manken Tuğba Özay ise son anda kalacağı oteli değiştirerek yangından kurtulmayı başardı.

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tuğba Özay, şunları söyledi:

* Herkese iyi geceler. Şu anda Urfa’dayız. Otelde programımız vardı, sanatçı arkadaşlarımızla düğündeydik. Fakat Allah gerçekten bizi korudu. Çünkü benim ve asistanımın kalacağı yan yana iki odada yangın çıkıyor ve ben son dakikada otel değiştirdim. İnanılır gibi değil. Biraz sonra size odanın videosunu atacağım. Bu yangınlarla sınavımız nedir bilmiyorum ama gerçekten Allah korudu.

* İstanbul’dan çok telefon geldi. Birçok yer son dakika haberi olarak girmiş. Merak etmeyin biz iyiyiz. Arayan soran dostlarımıza mesaj atan arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Bu arada Urfa’daki tüm emniyet ve itfaiye teşkilatları gerçekten büyük özveride bulundu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Otelde herkes çok üzgün. Yani 115 ve 116 numaralı iki oda ben ve asistanımın kalacağı odaydı.

* Eğer o dumanda, o odada kalsaydım muhtemelen şu anda sizinle konuşamıyor olurdum.