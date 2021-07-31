Tuğba Özay ölen atıyla fotoğrafını paylaştı: Yaktığınız yerde yanacaksınız!

Çiftliğinin bulunduğu Antalya Manavgat'ta yangın çıktığını öğrendikten sonra sinir krizi geçiren Tuğba Özay, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Özay, yangında hayatını kaybeden atıyla bir fotoğrafını paylaşarak "Yaktığınız yerden yanacaksınız" dedi.

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Eski manken Tuğba Özay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangını sonrası sinir krizi geçirdi. Manavgat’ta çiftliği olan Özay, “Çiftliğimiz ve köyümüz yandı. Beni hastaneye kaldırdılar. Felç geçirdim” demişti.

Tedavisinin ardından çiftliğine giden Özay, sosyal Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yaşadıklarını anlattı.

“MANAVGAT HALKININ CİĞERLERİ YANDI”

Yangınlarda dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden atıyla bir fotoğrafını paylaşan Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı:

“Normalde yayınlamazdım ama yangının acısını herkes ama herkes iliklerine dek hissetsin istiyorum. 2007’de büyük bir yangın felaketi yaşamıştık ve 14 yıl sonra daha da büyüğünü yaşadık. Manavgat halkı üç gündür uyumuyor. Manavgat halkı elektriksiz , susuz. Manavgat halkının evleri, tarlaları, hayvanları, işyerleri yandı. Manavgat halkının ciğerleri yandı, yürekleri yandı.”

“BU SOYSUZLUĞU YAPANLAR CENNETTE YER BULAMAYACAK”

“Ormanlarımız, köylerimiz, vatanımız yandı. Geçen sene fotoğraftaki Tarçın ile çok eğlenceli videolar çekip yayınlamıştım. Aradan 1 sene geçti ve Tarçın’ın ciğerleri yangının yaydığı karbonmonoksite dayanamadı.”

“Bu şerefsizliği, alçaklığı, hainliği yapanlar, memlekete duyarsız olanlar, mahalle yanarken gülme, eğlenme derdinde olan soysuzlar elbette ki Tarçın’ın gittiği cennette yer bulamayacaklar. Çünkü onlar hem yaşarken hem de öldükten sonra yanacaklar. Yaktığınız yerden yanacaksınız!”

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